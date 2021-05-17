Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвич установил мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров
Фото: Instagram/klimmikool

Москвич установил мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров

Иван Юминов

Спорт

Москвич Климент Колесников установил на чемпионате Европы мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров. Об этом сообщили во Всероссийской федерации плавания в понедельник, 17 мая.

— Климент Колесников установил рекорд мира на 50 метров на спине, — говорится в сообщении федерации в Instagram.

Пловец показал результат в 23,93 секунды. Примечательно, что предыдущий рекорд в 24,00 секунды также принадлежал Колесникову.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в плавании на открытой воде на чемпионате Европы.

Читайте также: Стало известно, сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио

мировой рекордмосквичпловец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: не забывайте, что пуля — дура

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте