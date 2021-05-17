Москвич установил мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров

Фото: Instagram/klimmikool

Москвич Климент Колесников установил на чемпионате Европы мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров. Об этом сообщили во Всероссийской федерации плавания в понедельник, 17 мая.

— Климент Колесников установил рекорд мира на 50 метров на спине, — говорится в сообщении федерации в Instagram.

Пловец показал результат в 23,93 секунды. Примечательно, что предыдущий рекорд в 24,00 секунды также принадлежал Колесникову.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в плавании на открытой воде на чемпионате Европы.

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