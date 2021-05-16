Российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в плавании на открытой воде на ЧЕ

Фото: Вечерняя Москва

На чемпионате Европы по водным видам спорта сборная России завоевала одну бронзовую медаль в плавании на открытой воде. Соревнования в этой дисциплине завершились в воскресенье, 16 мая.

Награду удалось завоевать Кириллу Абросимову. Он пришел третьим в заплыве на 25 километров на открытой воде. В подобном же заплыве для женщин россиянка Екатерина Сорокина не попала в призеры, заняв пятое место.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште. В общем медальном зачете в плавании на открытой воде сборная нашей страны заняла шестую строчку. На первом месте оказалась сборная Италии, которая имеет в своем активе по три золотых и бронзовых медали, а также две серебряные.

Читайте также: Московский «Спартак» завоевал второе место в РПЛ и выступит в отборе Лиги чемпионов