Московский «Спартак» завоевал второе место в РПЛ и выступит в отборе Лиги чемпионов

Фото: Twitter / ФК «Спартак-Москва»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в заключительном туре Российской премьер-лиги и заняли второе место в итоговой таблице чемпионата.

Встреча, которая произошла в Грозном, завершилась со счетом 2:2. В первом тайме дублем в составе грозненцев отметился Владимр Ильин (20-я и 31-я минуты). Москвичи ответили голами Квинси Промеса (54-я минута) и Виктора Мозеса (82-я минута).

Таким образом красно-белые заняли второе место в чемпионате, набрав 57 очков и завоевали право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Третьим в таблице стал московский «Локомотив», отставший от «Спартака» на одно очко. Железнодорожники в заключительном матче чемпионата обыграли на своем поле екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 (Рыбчинский, 89-я минута) и за счет победы в Кубке России завоевали право сыграть в групповом раунде Лиги Европы.

Результаты других матчей:

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 3:2;

«Химки» — «Сочи» — 0:0;

«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1;

«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:5;

«Ростов» — «Краснодар» — 1:3.

Таким образом «Рубин» и «Сочи» сыграют в квалификации Лиги конференций.

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