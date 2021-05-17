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«Пляжная зона» откроется на Северном речном вокзале
Фото: Департамент транспорта Москвы

«Пляжная зона» откроется на Северном речном вокзале

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Зона отдыха с бассейнами готова принять гостей Северного речного вокзала. Отдохнуть здесь смогут и взрослые, и дети.

Для удобства отдыхающих обустроены подогреваемые бассейны с температурой не менее 26 градусов. Неглубокие бассейны подходят для детей разных возрастов.

Имеются лежаки с зонтиками, раздевалки с сейфовыми ячейками, душевые и уборные.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, менее чем за год Северный речной вокзал стал новой точкой притяжения в Москве, развитие этого пространства продолжается. На главной площади вокзала работают танцующие фонтаны, на набережной – ручеек, любимое место детей и взрослых.

«Пляжная зона» отдыха будет безопасна и удобна для всех гостей. Профилактика и очищение бассейнов будут производиться согласно требованиям Роспотребнадзора, шезлонги, душевые и комнаты для переодеваний – дезинфицироваться несколько раз в день.

Максим Ликсутов также рассказал, что для безопасности отдыхающих у воды будет дежурить спасательная бригада, сообщается на официальном сайте департамента транспорта.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, одновременно там смогут отдыхать до 200 человек.

Читайте также: Крыши районных центров сделали зонами отдыха

Северный речной вокзалзона отдыхаМаксим Ликсутов
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