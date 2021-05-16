Крыши районных центров сделали зонами отдыха

Москвичи Дмитрий Базарнов, Дария и Алиса Сергеевы (слева направо) на крыше центра «Рассвет» в районе Войковский. Это одна из семи площадок фестиваля «Место встречи», ознаменовавшего открытие новых территорий для проведения досуга / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

16 мая в столице завершился фестиваль, который прошел на крышах семи центров «Место встречи». Здесь открылись новые досуговые пространства.

Когда-то районные кинотеатры были не просто местом, где показывают кино, но и местом, где проводились выставки, творческие вечера, дискотеки. Но в какой-то момент здания перестали отвечать нормам пожарной безопасности, закрывались или превращались в торговые объекты.

Не так давно власти города предложили бизнесу не просто возродить кинотеатры, а сделать из них культурно-развлекательные центры, которые бы стали новым местом притяжения жителей района. Причем владельцы сети центров «Место встречи» решили, что для организации досуга в летнее время подходят даже крыши этих зданий. Вот такой мини-фестиваль для москвичей и прошел в минувшие выходные на крышах сразу семи районных центров «Место встречи» — «Ангара», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Эльбрус», «Высота» и «Марс». Здесь были организованы семейные мастер-классы, спортивные тренировки, а также гости фестиваля приняли участие в создании общественного огорода.

Во время кратковременных дождей, без которых в эти три фестивальных дня не обошлось, все мероприятия временно переносили в помещения центров. Однако это не испортило общего впечатления от праздника.

Дмитрий Базарнов, житель района Коптево, пришел в центр «Рассвет» вместе с женой и дочкой.

— Пока супруга ходит за покупками, я провожу время на организованной здесь детской игровой площадке с дочкой Леей. Ей очень понравились качающиеся лошадки. А что касается панорамы, которая открывается с крыши здания, то она просто великолепная — мы с ребенком в восторге, — говорит он.

Довольны и сестры Сергеевы — Алиса и Дария. Они удобно расположились в выставленных на крыше шезлонгах и отдыхали — до вечернего кинопоказа, на который они взяли билет, еще есть немного времени.

— Очень классно, что теперь рядом с домой есть такое место. Приятнее сидеть на воздухе, чем в помещении. А если крыши использовать не только как обзорную площадку, но и проводить здесь активности, то это двойная польза, — пояснила Алиса.

После фестивальных выходных эти новые пространства будут работать в штатном режиме.

— Местные жители смогут приходить сюда в любое время и всегда найти занятие по душе: посетить летний кинотеатр, спокойно отдохнуть на шезлонге, перекусить в кафе, — рассказала представитель проекта Анна Петухова. — Также здесь весь теплый сезон будут проходить различные мероприятия: мастер-классы, лекции, творческие встречи, спортивные тренировки, йога, занятия в арт-студии. Кроме того, крыши центров «Место встречи» иногда будут превращаться в площадки для тематических фестивалей, а также различных музыкальных выступлений — от эстрадных до симфонических.

Все семь крыш центров «Место встречи» разные по площади. Одновременно на каждой из них может находиться от 100 до 300 человек. Попасть туда могут и маломобильные граждане с помощью лифтов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлиана Княжевская, председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы:

—Важный тренд, на который повлияла пандемия, — повышение требований жителей к окружающей среде в районах. Все больше горожан осознают пользу прогулок и развлечений на свежем воздухе. Становится более ощутимой востребованность городских зон отдыха и новых комфортных пространств, а значит — город будет активно работать в направлении их развития.

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