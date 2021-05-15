Москва вошла в список городов с самыми активными пользователями электросамокатов в праздники

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска наиболее часто пользовались электросамокатами в майские праздники. Данные следуют из результатов исследования сервиса «Ситимобил» совместно с сервисом по аренде самокатов Urent.

Средний показатель использования электросамокатов в России возрос более чем вдвое по сравнению с предканикулярным периодом.

Отмечается, что 70–80 процентов граждан используют этот вид транспорта для прогулок с семьей и друзьями, а также для знакомства с городом.

Москвичи чаще всего катались на самокатах на ВДНХ и в Парке Горького, жители Санкт-Петербурга — на Дворцовой площади и в Петровском парке Победы. Большинство сочинцев посещали на электронном устройстве Олимпийский парк и Олимпийскую деревню.

Примечательно, что прокатный сервис ежедневно фиксировал наибольший спрос на самокаты в 17:00 в период майских праздников.

Кроме того, увеличилась и сама длительность поездок: средняя продолжительность самокатной прогулки выросла на 10 процентов, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что москвичи за месяц совершили свыше 500 тысяч поездок на электросамокатах. С учетом высокой популярности, услугу в Москве планируют развивать — в нынешнем году парк самокатов вырастет как минимум до 20 тысяч штук.

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