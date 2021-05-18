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Подозреваемого в создании наркоплантации задержали в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подозреваемого в создании наркоплантации задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Химок задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом во вторник, 18 мая, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Полицейские нашли в доме задержанного емкости с измельченным веществом растительного происхождения и части высушенных растений семейства коноплевых, электрическую сушилку, весы, стеклянные колбы для курения, упаковки фольгированных пакетиков и контейнер-измельчитель.

Помимо этого были найдены приспособления для выращивания растений в домашних условиях – лампы и система вентиляции, а также пять пластиковых ведер с кустами дурман-травы.

Экспертиза показала, что общая масса изъятого наркотика составила почти килограмм. При этом задержанный утверждал, что все растения выращивал для собственного потребления.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30 и статье 228.1 Уголовного кодекса. Задержанный взят под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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