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Более 330 новых точек доступа к Wi-Fi заработали в Москве
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 330 новых точек доступа к Wi-Fi заработали в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский районКарта всех событий

В Москве с начала 2021 года на улицах заработали еще 334 точки доступа к бесплатному беспроводному интернету. Сеть Wi-Fi появилась на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов.

Помимо этого, специалисты расширили зону покрытия городской сети на улицах, которые примыкают к Московскому зоопарку, на Пушкинской площади, Страстном, Петровском и Рождественском бульварах.

Руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов отметил, что на сегодняшний день на улицах города в пределах Садового и Третьего транспортного кольца насчитывается более 3,7 тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

— Ежемесячно к уличным хот-спотам в городе подключаются порядка 14 миллионов раз, — сказал он.

В Москве всего работают более 20,2 тысячи точек доступа к сети Wi-Fi. Беспроводной доступ к Сети доступен также в парках, студенческих общежитиях, учреждениях культуры и спорта столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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