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Трутнев призвал мэра Владивостока добровольно уйти в отставку
Фото: dfo.gov.ru

Трутнев призвал мэра Владивостока добровольно уйти в отставку

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев посоветовал мэру Владивостока Олегу Гуменюку добровольно уйти в отставку, также он заявил, что на пост мэра следует искать нового человека.

Юрий Трутнев 18 мая осмотрел объекты инфраструктуры Владивостока, в том числе фасады зданий, детский технопарк. Также он побеседовал с губернатором региона Олегом Кожемяко, который заявил, что работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.

— По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит, — отметил Олег Кожемяко во время встречи.

Вице-премьер согласился с этим мнением и уточнил, что следует принимать соответствующие меры, сообщает РИА Новости.

— Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему, — добавил Юрий Трутнев.

В конце марта 2021 года Олег Кожемяко раскритиковал действия мэра Владивостока из-за медленной ликвидации последствий ледяного дождя, случившегося в прошлом году, а также из-за состояния городских дорог.

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