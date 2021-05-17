Михаил Мишустин назначил Ксению Разуваеву главой Росмолодежи

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост главы Росмолодежи Ксению Разуваеву. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина в понедельник, 17 мая.

— Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала Ксения Разуваева. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава кабмина освободил от должности главы агентства Александра Бугаева, который займет пост первого заместителя министра просвещения РФ.

На сайте правительства уточняется, что Ксения Разуваева ранее работала на посту начальника Департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента РФ по общественным проектам. Кроме того, она занималась организацией детского отдыха из малообеспеченных семей, находясь в должности замдиректора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».

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