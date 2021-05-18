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Лидерами по объему экспорта московской продукции стали Китай, США и Белоруссия
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Лидерами по объему экспорта московской продукции стали Китай, США и Белоруссия

Виктория Родимкина

Город

В число наиболее популярных направлений экспорта несырьевой продукции столичных предприятий за прошлый год вошли Великобритания, Казахстан и Соединенные Штаты Америки. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин во вторник, 18 мая.

— Лидерами по экспорту московской несырьевой неэнергетической продукции по итогам 2020 года стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай, — сказал глава департамента.

Алексей Фурсин уточнил, что среди наиболее популярных экзотических направлений экспорта — Мьянма, Конго, Австралия, Ангола. Также московскую продукцию поставляют в Аргентину, Камбоджу, Гвинею, Эквадор. По этим направлениям поставлялась такая продукция, как средства для макияжа и ухода за кожей, мужская одежда, сумки, огнетушители, обувь и продукты питания.

Так, за прошлый год объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы составил 39,86 миллиарда долларов, что на треть превышает показатели 2019 года, сообщает Интерфакс.

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