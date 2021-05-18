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Скончалась писательница Екатерина Вильмонт
Фото: ast.ru

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

Виктория Родимкина

Культура

Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Уточняется, что автор детективов и романов ушла из жизни 16 мая.

— Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем невозможно будет восполнить, — говорится на сайте издательства.

Причины смерти пока не установлены.

СПРАВКА «ВМ»

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Первая ее работа под названием «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры» была издана в 1995 году. Она долгое время занималась переводами, после чего решила посвятить себя литературе. Романы Екатерины Вильмонт не раз экранизировалась. Популярными стали и книги, входящие в серию «Детский детектив».

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