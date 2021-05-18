Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым главой Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игоря Коваля. Об этом сообщается на сайте кабмина во вторник, 18 мая.

— Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль, — говорится в сообщении.

Документ о его назначении подписал глава правительства.

Игорь Коваль родился в 1984 году в Краснодаре. Он работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в Минэкономразвития, а также в разных компаниях на руководящих должностях.

Коваль является кандидатом экономических наук, а также действительным государственным советником третьего класса.

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