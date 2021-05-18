Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора
Фото: Правительство РФ

Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым главой Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игоря Коваля. Об этом сообщается на сайте кабмина во вторник, 18 мая.

— Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль, — говорится в сообщении.

Документ о его назначении подписал глава правительства.

Игорь Коваль родился в 1984 году в Краснодаре. Он работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в Минэкономразвития, а также в разных компаниях на руководящих должностях.

Коваль является кандидатом экономических наук, а также действительным государственным советником третьего класса.

Читайте также: Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку

новый постназначениеМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте