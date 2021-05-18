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Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Мэр Владивостока Олег Гуменюк принял решение уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 18 мая.

Гуменюк отметил, что это решение было им принято во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым, который 18 мая осмотрел инфраструктуру города и отметил, что на должность мэра следует искать нового человека.

— Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока, — написал мэр.

Он отметил, что за два года работы администрацией города было сделано немало, особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других соцучреждений.

Новость дополняется.

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