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Более 3,5 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в Москве с начала года
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 3,5 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в Москве с начала года

Виктория Родимкина

Город

В столице с начала этого года в эксплуатацию ввели 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы во вторник, 18 мая.

Так, показатели объема ввода недвижимости с января по апрель этого года сопоставимы с объемами аналогичного периода прошлого года. В департаменте отметили, что за счет средств инвесторов в столице было возведено 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости или 85 процентов от общего объема ввода.

В пресс-службе пояснили, что из общего объема введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, что составляет свыше 40 процентов от годового плана.

В 2021 году в Москве запланировано ввести в эксплуатацию не менее 8,5 миллиона «квадратов» недвижимости, в том числе 4 миллиона квадратных метров жилья, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Полтора миллиона квадратных метров жилья могут ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве

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