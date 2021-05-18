Более 3,5 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в Москве с начала года
В столице с начала этого года в эксплуатацию ввели 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы во вторник, 18 мая.
Так, показатели объема ввода недвижимости с января по апрель этого года сопоставимы с объемами аналогичного периода прошлого года. В департаменте отметили, что за счет средств инвесторов в столице было возведено 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости или 85 процентов от общего объема ввода.
В пресс-службе пояснили, что из общего объема введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, что составляет свыше 40 процентов от годового плана.
В 2021 году в Москве запланировано ввести в эксплуатацию не менее 8,5 миллиона «квадратов» недвижимости, в том числе 4 миллиона квадратных метров жилья, сообщает Интерфакс.
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