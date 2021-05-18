В НАТО заявили, что диалог с Москвой зависит от ее действий

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Североатлантический альянс все еще готов к диалогу с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом заявил глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич во время открытия заседания с начальниками штабов во вторник, 18 мая.

Он отметил, что НАТО сохраняет двойной подход по отношению к РФ через Совет Россия — НАТО. Стюарт Пич выразил сожаление, что Россия якобы не желает положительно отвечать на предложения о проведении совета, сообщает РИА Новости.

— Но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможным, — сказал генерал.

Военный комитет НАТО 18 мая проводит очное заседание, на котором обсудят стратегии развития альянса, военное планирование НАТО, миссии и другую деятельность.

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