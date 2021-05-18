Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В НАТО заявили, что диалог с Москвой зависит от ее действий
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В НАТО заявили, что диалог с Москвой зависит от ее действий

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Североатлантический альянс все еще готов к диалогу с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом заявил глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич во время открытия заседания с начальниками штабов во вторник, 18 мая.

Он отметил, что НАТО сохраняет двойной подход по отношению к РФ через Совет Россия — НАТО. Стюарт Пич выразил сожаление, что Россия якобы не желает положительно отвечать на предложения о проведении совета, сообщает РИА Новости.

— Но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможным, — сказал генерал.

Военный комитет НАТО 18 мая проводит очное заседание, на котором обсудят стратегии развития альянса, военное планирование НАТО, миссии и другую деятельность.

Читайте также: В НАТО заявили, что на данный момент нормализация отношений альянса с РФ невозможна

диалог США и РоссииРоссияНАТО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Все мнения
О проекте