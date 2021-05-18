Объявлены победители творческого конкурса среди школьников и студентов колледжей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В заключительном этапе конкурса «Магия театра: путешествия во времени — 2021» школьники и студенты колледжей защитили 22 работы. Свои проекты и исследования учащиеся представили в трех номинациях.

Конкурсанты проанализировали роль декораций и театральных костюмов в раскрытии содержания спектакля, изучили средства эмоционального воздействия на зрителя, которые используют художники и сценографы, а также представили макеты декораций. В основу работ учащихся легли пьесы драматурга Евгения Львовича Шварца и произведения, по которым художник Давид Львович Боровский создавал свои сценографии.

По решению жюри обладателем гран-при стала Александра Пылова, студентка Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Она представила макет декораций для спектакля по пьесе «Голый король» Евгения Шварца. По задумке автора действие пьесы переносится в наши дни. Основная часть декорации — подиум для экстравагантных показов мод — напоминает покосившийся храм, потому что для персонажей мода — это религия.

Шесть школьников и студентов колледжей стали победителями конкурса, еще три — призерами.

Так, ученик школы № 1955 Всеволод Шпенглер создал макет сценического пространства спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет». Макет строится на геометрии и белом пространстве, поскольку это, по мнению школьника, отражает нравственные искания Гамлета.

Десятиклассница Яна Хубиева из школы № 1955 разработала серию афиш для спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет», а семиклассница Алена Степенкова из школы № 996 изготовила эскизы сценических костюмов к спектаклю по пьесе «Тень» Евгения Шварца.

— Работы очень творческие, неожиданные, у каждой — свое лицо. Очевидно, эти сочинения не срисованы, а придуманы самостоятельно, что очень важно для художника и сценографа. Ребята думают и мыслят пространственно. Они, безусловно, очень талантливые, и если в дальнейшем продолжат свое образование и решат посвятить себя театральному искусству, то их ждет очень интересное и оригинальное будущее, — отметил Дмитрий Чербаджи, руководитель мастерской театрально-декорационного искусства МГАХИ им. В. И. Сурикова, действительный член Российской академии художеств, профессор, главный художник театра Moscow State Ballet.

Городской конкурс «Магия театра: путешествия во времени» проводится Городским методическим центром совместно с Театральным музеем имени А. А. Бахрушина и Московским государственным академическим художественным институтом имени В. И. Сурикова. Цель конкурса — повысить интерес учащихся к изучению истории и художественно-культурного наследия Москвы.

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