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Наталья Сергунина: Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде

Иван Юминов

Город

Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде, которая пройдет с 19 по 23 мая. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 18 мая.

— Конечно, говорить о восстановлении мирового турпотока пока не приходится. Но мы рассматриваем выставку в Испании как возможность рассказать европейской аудитории о наших сильных сторонах и последних наработках, — рассказала заместитель мэра.

На стенде Москвы продемонстрируют виртуальную выставку, на которой представят более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Кроме того, в рамках деловой сессии на площадке Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Россия представит проект Moscow Travel Hub. Это отраслевое сообщество, членами которого являются более двух тысяч участников туристического рынка и прилегающих направлений.

Также будет представлена совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений». Ее смысл в том, что за одну поездку человек мог бы посетить наиболее интересные события и места обоих городов.

Ранее москвичам рассказали, как развивается туристический сервис Russpass.

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туризмНаталья Сергунинавыставка
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