Москвичам рассказали, как развивается туристический сервис Russpass

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Более миллиона пользователей прибегли к помощи туристического сервиса Russpass. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что сервис работает уже девять месяцев. За это время Russpass воспользовались более миллиона человек, а количество туристических предложений в нем превысило две тысячи.

— Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400, — рассказала заммэра.

Сергунина уточнила, что соглашения о сотрудничестве с платформой подписали все регионы РФ, 76 из которых уже успели опубликовать свои туристические программы для путешествий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что туры и маршруты ко Дню Победы появились на сервисе Russpass.

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