Названы пять блюд, приобретающих особую популярность в жаркую погоду

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Рацион питания меняется с наступлением лета. В теплую погоду люди чаще предпочитают холодную пищу, а также более легкие и менее калорийные продукты. Специалисты подобрали топ-5 блюд летнего сезона.

Свекольник

Это второй по популярности после борща свекольный суп, относящийся к кухне славянских народов. Однако он не мясной. В качестве бульона в нем используется свекольный отвар или квас. Можно брать и минеральную воду. Свекольник является холодной летней похлебкой из вареной красной свеклы со свежими сезонными овощами, зеленью, сметаной и льдом.

Для приготовления этого блюда необходимо взять литр кефира и воды, четыре свеклы, два свежих огурца, две столовые ложки рубленого укропа, одну столовую ложку лимонного сока и соль. Повара не советую нарезать все ингредиенты слишком мелко. Некоторые хозяйки используют в приготовлении данного блюда молоко. В отвар из картошки и свеклы они добавляют лук и доводят все до кипения. После этого в него добавляется кипяченое молоко. Перед подачей свекольник нужно остудить.

Сациви

Так называется знаменитый грузинский соус. Однако такое же название получило и блюдо из птицы, которое подается на стол с такой подливкой. Основная его изюминка заключается в грецких орехах и ароматных пряностях. Сациви едят холодным, что очень приятно делать в жаркую погоду.

Чтобы его приготовить, нужно взять килограмм куриных ножек, четыре головки репчатого лука, пять-шесть зубчиков чеснока, один стакан грецких орехов, 500 граммов сметаны, растительное масло, три – четыре лавровых листа, специи и пряности, а также пучок укропа и немного муки.

Болгарский таратор

Это национальная похлебка в Болгарии. Она представляет собой нежное блюдо, приятное в жаркую погоду. Для приготовления нужно использовать четыре стакана кефира, один свежий огурец, по 100 граммов редиски и грецких орехов, три столовые ложки растительного масла, три зубчика чеснока, две столовые ложки мелко нарезанного укропа, 125 граммов сметаны и специи по вкусу.

Самбук

Родина этого холодного десерта – Италия. Однако этот душистый мусс из фруктов и ягод обожают по всему миру. Его также готовят из сухофруктов, предварительно отварив их. А благодаря взбитым яичных белкам сладкое блюдо получает неповторимую легкость.

Для приготовления классического самбука используют килограмм клубники, 150 граммов сахара, четыре яичных белка и пакет желатина, отмечает Newinform.

Сорбет

Этот десерт «родился» в арабских странах. В переводе harbat означает «напиток». Существует множество рецептов его приготовления. Вот один из них – почистить несколько киви, одно из которых нужно отложить, а остальные взбить блендером вместе с мятой и ромом. Получившееся пюре нужно отправить в морозилку не менее чем на четыре часа. Оставшийся киви нарезать. Замороженную смесь снова взбить в блендере, переложить все в креманку и украсить нарезанным киви.

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