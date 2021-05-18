«Вызывает у организма шок»: врач объяснил, как опасно утолять жажду в жару

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какими напитками стоит утолять жажду. Эксперт посоветовал пить воду, морс, компот, чай и квас, всего примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Напитки не должны быть ледяными, пить их залпом нельзя.

Новая рабочая неделя в Москве началась с аномальной жары. В понедельник, 17 мая, столбики термометров преодолели отметку в плюс 30 градусов. Во вторник, 18 мая, в разгар дня воздух прогреется до плюс 31 градуса, что на семь градусов выше нормы июля. В такую погоду температура тела повышается из-за стресса организма, он бросает все ресурсы на охлаждение. Организм потребляет больше жидкости и теряет ее с потом, поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться.

— Нет единого рецепта — сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай, — рассказал Тяжельников.

Врач посоветовал отказаться от сладких газированных напитков, концентрированных соков, потому что они не утоляют жажду, а только увеличивают нагрузку на организм. Кофе также способствует повышенному выводу жидкости и обезвоживанию. Употреблять в жару ледяные напитки нельзя. Резкий перепад температур вызывает у организма шок, что может привести к снижению иммунитета.

— Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом, поэтому стоит себя надежно обезопасить вакциной. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме, — добавил Тяжельников.

Врач уточнил, что в жару особенно осторожными нужно быть с алкоголем. Он нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Он также способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, сообщает РИА Новости.

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