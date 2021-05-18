Диетологи назвали лучшие блюда для жаркой погоды

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В жаркую погоду рекомендуется придерживаться облегченного рациона питания, рассказали специалисты в области диетологии.

По словам диетолога Маргариты Королевой, в жару при дыхании и с потом выделяется много жидкости, кровь загустевает и замедляет циркуляцию, почти вдвое уменьшается слюноотделение, возникновение сухости во рту приводит к трудностям в усвоении пищи и снижению аппетита. Кроме того, расход энергии в жару уменьшается, поэтому должна уменьшаться калорийность питания.

Диетолог Сергей Обложко предлагает чаще включать в рацион холодные супы, поскольку это «очень объемный, сытный и при этом, как правило, низкокалорийный вид пищи», к тому же утоляющий жажду. Такие блюда, например, томатный суп гаспачо содержат большое количество минералов.

Королева рассказала, что витаминно-минеральный комплекс и растительная клетчатка в холодных супах будут стимулировать работу желудочно-кишечного тракта. При этом делать традиционную для России окрошку можно и на квасе, и на кефире — у специалистов нет предпочтений на этот счет.

Кроме окрошки, гаспачо и ботвиньи диетологи рекомендуют также свекольник, сообщает РИА Новости.

Ранее кардиолог дал советы, как уберечь здоровье в жаркую погоду.

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