Момент удара молнии по петербургской телебашне попал на видео

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Непогода обрушилась на Санкт-Петербург в ночь на вторник, 18 мая. Дождь сменил в Северной столице жаркий день. В разгар ливня молния попала в телебашню на Петроградской стороне. Данное погодное явление зафиксировали видеокамеры. Соответствующая запись быстро распространилась в социальных сетях.

Согласно данным метеорологических служб, в ближайшее время в городе на Неве установится теплая и даже жаркая погода. Однако влияние циклона сохранится. Спустя несколько дней в Санкт-Петербург снова придут дожди, грозы и ливни.

Есть вероятность, что непогода будет сопровождаться шквалистым ветром, местами даже градом. В основном это коснется западных и центральных районов города, отмечают «Невские новости».

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