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Пенсионеры Подмосковья получат 20-процентную скидку на связь
Фото: pixabay.com

Пенсионеры Подмосковья получат 20-процентную скидку на связь

Елена Фролова

Общество

Пенсионерам Московской области будут предоставлять постоянную 20-процентную скидку на связь у одного из федеральных операторов. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

— В настоящее время услуги связи и качественный интернет должны быть доступны максимальному числу граждан, — подчеркнул глава ведомства Максим Рымар.

При этом он добавил, что особенно важно оказывать поддержку в данном направлении людям серебряного возраста. Поэтому на территории области запускают акцию по предоставлению постоянной скидки в 20 процентов пенсионерам, проживающим в регионе.

В свою очередь руководитель регионального министерства социального развития Ирина Фаевская рассказала, что на территории области проживает свыше 1,8 миллиона граждан пенсионного возраста, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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