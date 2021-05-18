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Вассерман назвал недостатки закона о налоге на роскошь
Фото: Из личного архива А. Вассермана

Вассерман назвал недостатки закона о налоге на роскошь

Василий Плиткин

Общество

В Госдуме подготовили законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что подобная инициатива нуждается в тщательной проработке.

— Идея привлекательная, но шлифовать ее придется долго. Когда начинаешь разбирать подобные «простые» экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней. Можно угодить в ловушку, и получится, как говорил Черномырдин, хотя он и утверждает, что позаимствовал фразу у Столыпина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда», — сказал он.

Одним из недостатков инициативы Вассерман назвал недостаточную проработку вопроса о том, каким образом исполнительная власть будет следить за взиманием налога.

— Чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить законы, — отметил он.

Согласно законопроекту, налог на роскошь должны уплачивать, в том числе владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей. По мнению Вассермана, в данном случае речь может идти не только о налоге для богатых, но и об антиспекулятивных мерах.

— Девять из десяти объектов особо роскошной московской недвижимости приобретается не для того, чтобы там жили долго и счастливо, а для того, чтобы можно было при необходимости эту недвижимость перепродать. Если повезет, то перепродать дороже. А если не повезет, то хотя бы иметь какие-то деньги в резерве. Тут надо облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции, — заявил он.

В настоящее время законопроект о введении налога на роскошь направлен на получение заключения правительства России.

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