Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Держатся на согласных»: Ургант высмеял здание Госдумы без буквы «А»
Фото: instagram.com/urgantcom

«Держатся на согласных»: Ургант высмеял здание Госдумы без буквы «А»

Виктория Федотова

Курьезы

Телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил над ситуацией, произошедшей в минувшую субботу, когда из-за непогоды с вывески здания Госдумы отвалилась буква «А».

— Не то чтобы упала, повисла. На место вызвали специалистов, что это за команда «А»? Они быстрее всего разгадали загадку «А — упала, Б — пропала, что осталось на трубе?». Так называемый «центр А». Буква сорвалась из-за сильного ветра, это не сказано, но мы с вами понимаем, что ветер был западный, — пошутил Ургант, намекая на западные страны.

На вопрос соведущего, почему сорвалась буква «А», а не «Г», Ургант ответил, что первая буква прибита гвоздями, а вторая — «на том же, на чем Владимир Жириновский держится 30 лет в Госдуме».

— Самый крепкий клей — это эпоксидочка! ЛДПР и КПРФ как-то функционируют, там же одни согласные, — заявил телеведущий в программе «Вечерний Ургант».

Он предложил взять букву с ворот Аллы Пугачевой или позаимствовать со стелы на въезде в Анапу.

Читайте также: «Юмор слабенький»: Ургант ответил на угрозу Жириновского о закрытии шоу

Госдумаюмор«Вечерний Ургант»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте