«Держатся на согласных»: Ургант высмеял здание Госдумы без буквы «А»

Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил над ситуацией, произошедшей в минувшую субботу, когда из-за непогоды с вывески здания Госдумы отвалилась буква «А».

— Не то чтобы упала, повисла. На место вызвали специалистов, что это за команда «А»? Они быстрее всего разгадали загадку «А — упала, Б — пропала, что осталось на трубе?». Так называемый «центр А». Буква сорвалась из-за сильного ветра, это не сказано, но мы с вами понимаем, что ветер был западный, — пошутил Ургант, намекая на западные страны.

На вопрос соведущего, почему сорвалась буква «А», а не «Г», Ургант ответил, что первая буква прибита гвоздями, а вторая — «на том же, на чем Владимир Жириновский держится 30 лет в Госдуме».

— Самый крепкий клей — это эпоксидочка! ЛДПР и КПРФ как-то функционируют, там же одни согласные, — заявил телеведущий в программе «Вечерний Ургант».

Он предложил взять букву с ворот Аллы Пугачевой или позаимствовать со стелы на въезде в Анапу.

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