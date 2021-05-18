В Кремле рассказали о планах Путина на летний отпуск

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У президента РФ Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 18 мая.

Он отметил, что пока не знает точных планов главы государства, но полноценный отпуск для президента невозможен.

— В любом случае, он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому таких отпускных планов у него нет, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин для отдыха летом использует выходные дни. Пресс-секретарь президента добавил, что на данный момент ему неизвестно о конкретных планах президента на посещение каких-либо мест, сообщает РИА Новости.

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