Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания ФС
Фото: Администрация президента РФ

Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания ФС

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание с кабинетом министров по реализации ряда положений послания Федеральному собранию. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 18 мая.

— Завтра (19 мая — прим. «ВМ») президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания нынешнего года. Важное совещание, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков пояснил, что совещание состоится в онлайн-формате. На нем будут затронуты вопросы реализации положений, озвученных президентом во время послания Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Послание президента было озвучено 21 апреля. В его рамках глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, выйти на устойчивый рост численности населения, а также о борьбе с пандемией.

Читайте также: Путин поручил кабмину подготовить законопроект о ведении учета домашних животных

совещаниеВладимир Путинпослание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте