Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания ФС

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание с кабинетом министров по реализации ряда положений послания Федеральному собранию. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 18 мая.

— Завтра (19 мая — прим. «ВМ») президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания нынешнего года. Важное совещание, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков пояснил, что совещание состоится в онлайн-формате. На нем будут затронуты вопросы реализации положений, озвученных президентом во время послания Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Послание президента было озвучено 21 апреля. В его рамках глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, выйти на устойчивый рост численности населения, а также о борьбе с пандемией.

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