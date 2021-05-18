Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды

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Простая вода является оптимальным напитком для утоления жажды. Однако и она может негативно сказаться на здоровье человека. Подробно о том, как выбрать правильный напиток, рассказал диетолог Сергей Обложко.

— Жажду лучше всего утолять чистой водой. Это самое простое, удачное и низкокалорийное решение. Нет ничего опасного в том, чтобы пить больше воды, — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что если человек склонен к отекам или гипертонии, то ему необходимо соблюдать определенные правила. То есть выпивать основной объем воды до 18 часов, а после этого, если захочется пить, утолять жажду, не налегая на напиток. Также эксперт посоветовал после 18 часов не есть соленую пищу, так как она способствует задержанию воды в организме.

Диетолог также добавил, что для утоления жажды можно пить и минеральную воду, однако ее состав обязательно должен порекомендовать врач, отмечает «Радио 1». По мнению эксперта, с ее употреблением нужно соблюдать осторожность.

— Существуют столовые минеральные воды, а есть — лечебные. Врач подскажет, какая именно вода подойдет его пациенту. Например, столовые помогают хорошо восполнять дефицит минералов жарким летом, — подчеркнул Обложко.

Человек вместе с потом теряет множество микроэлементов, а минеральная вода восполняет их нехватку.

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