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Врач рассказал, как правильно пить минеральную воду
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, как правильно пить минеральную воду

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог Сергей Обложко объяснил, как правильно нужно пить минеральную воду и предупредил о том, что некоторые виды минералки могу быть опасны для здоровья.

По словам врача, минеральная вода может восстановить водно-электролитный баланс в организме человека, который нередко нарушается в жару. Однако он предупредил, что для этого нужно использовать не любую минералку. Так, в нашей стране минеральные воды делят на столовые и лечебно-профилактические. При этом, последние следует употреблять только в определенных дозах и по рекомендации врача, иначе они способны причинить вред. Сергей Обложко уточнил, что среди негативных последствий от неправильного употребления лечебной минералки могут быть нарушение водно-электролитного состава, послабление стула и вредные последствия для кишечника.

Он порекомендовал для ежедневного употребления выбирать столовые минеральные воды.

— Столовые минеральные воды восполняют дефицит электролитов и позволяют лучше утолить жажду. Но минеральная вода не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасываться в кишечнике. Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды, — цитирует Обложко радио Sputnik.

Врач уточнил, что минералку следует лишь добавлять к водному режиму, и предупредил о том, что не стоит злоупотреблять напитком.

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