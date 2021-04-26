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Диетолог объяснил, как отличить истощение организма от усталости
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Диетолог объяснил, как отличить истощение организма от усталости

Анастасия Колоскова

Здоровье

Британский диетолог Кларисса Ленхерр перечислила признаки, позволяющие отличить патологическое истощение организма человека от усталости.

Одним из ярких симптомов истощения является перемена в настроении, которая проявляется в повышенной тревожности, отстраненности и депрессивном состоянии. Насторожить должна и хроническая усталость, которая остается даже после полноценного сна.

Кроме того, об истощении может сигнализировать симптом, который называется «Мозговой туман». В этом случае человеку сложно думать, рассуждать и концентрироваться на чем-то.

На истощение могут указывать резкие скачки веса на фоне переутомления. Обеспокоить также должно ухудшение состояния кожи. При истощении она становится сухой и тусклой, сообщает Express.

Ранее врач объяснила, как отличить опасный синдром от обычной усталости.

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