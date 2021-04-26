Диетолог объяснил, как отличить истощение организма от усталости
Британский диетолог Кларисса Ленхерр перечислила признаки, позволяющие отличить патологическое истощение организма человека от усталости.
Одним из ярких симптомов истощения является перемена в настроении, которая проявляется в повышенной тревожности, отстраненности и депрессивном состоянии. Насторожить должна и хроническая усталость, которая остается даже после полноценного сна.
Кроме того, об истощении может сигнализировать симптом, который называется «Мозговой туман». В этом случае человеку сложно думать, рассуждать и концентрироваться на чем-то.
На истощение могут указывать резкие скачки веса на фоне переутомления. Обеспокоить также должно ухудшение состояния кожи. При истощении она становится сухой и тусклой, сообщает Express.
Ранее врач объяснила, как отличить опасный синдром от обычной усталости.
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