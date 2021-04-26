Диетолог объяснил, как отличить истощение организма от усталости

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Британский диетолог Кларисса Ленхерр перечислила признаки, позволяющие отличить патологическое истощение организма человека от усталости.

Одним из ярких симптомов истощения является перемена в настроении, которая проявляется в повышенной тревожности, отстраненности и депрессивном состоянии. Насторожить должна и хроническая усталость, которая остается даже после полноценного сна.

Кроме того, об истощении может сигнализировать симптом, который называется «Мозговой туман». В этом случае человеку сложно думать, рассуждать и концентрироваться на чем-то.

На истощение могут указывать резкие скачки веса на фоне переутомления. Обеспокоить также должно ухудшение состояния кожи. При истощении она становится сухой и тусклой, сообщает Express.

Ранее врач объяснила, как отличить опасный синдром от обычной усталости.

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