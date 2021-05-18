Во втором этапе программы «Соучаствующее проектирование» поучаствовали сотни москвичей

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В Москве завершился второй этап обсуждений в рамках программы «Соучаствующее проектирование» - уникального проекта, в котором концепцию развития общественных пространств (зонирование, наполнение, озеленение и освещение) вместе с профессиональными архитекторами разрабатывают сами москвичи. Во встречах поучаствовали сотни горожан самых разных возрастов: от школьников до пенсионеров. Они обсудили идеи профессионалов и внесли свои предложения. Третий этап и принятие окончательных решений по благоустройству 17 участвующих дворов и трех общественных пространств в 10 столичных округах состоится в июне 2021 года. Внести свои предложения могут все желающие – в том числе, и онлайн, на сайте проекта.

На встречах в рамках второго этапа программы «Соучаствующее проектирование» москвичи обсудили, как сделать столичные дворы настоящим центром притяжения, местом для общения и отдыха жильцов разных возрастов и интересов.

Среди предложений, связанных со спортом и активным отдыхом, чаще всего звучали просьбы установить столы для игры в пинг-понг и парковки для велосипедов и самокатов. Москвичи предложили расширить уже существующие спортплощадки и зоны для воркаута; оборудовать площадку для волейбола и баскетбола; поменять покрытие пешеходных дорожек, чтобы сделать их пригодными для катания на самокатах и роликах; установить батут; продумать организацию снежной горки на зиму,

Кроме того, жители попросили архитекторов организовать спортивные зоны с тренажерами для людей всех возрастов или же установить специальные тренажёры для пожилых, а также проработать вопрос создания спортивной зоны для людей с ограниченными возможностями.

Обсуждая организацию детского досуга, жильцы предлагали покрыть искусственной травой игровую площадку для малышей; сделать зону с навесами для проведения развивающих занятий; сделать детские площадки тематическими (например, установить площадку, посвященную правилам дорожного движения).

Среди предложений по озеленению прозвучали идеи:

— разбить новые цветники;

— устроить живую изгородь и клумбы;

— высадить хвойные растения; отгородить шоссе новыми деревьями;

— высадить новые деревья возле детских площадок и детских садов.

Программа «Соучаствующее проектирование» состоит из трех этапов общественных обсуждений. Чтобы внести свое предложение по благоустройству дворов и общественных пространств в режиме онлайн - необходимо зайти на сайт программы в раздел «карта» https://pro-raion.ru/map, выбрать интересующий вас адрес и кликнуть на ссылку «Направить предложения по благоустройству двора». На страничке каждого общественного пространства также можно рассмотреть его план, почитать о том, как проходили первый и второй этапы обсуждений благоустройства, узнать, когда планируется третий этап встреч.

Если же ваша идея не «привязана» к определенному двору – расскажите о ней, пройдя по ссылке «обратная связь» https://pro-raion.ru/feedback

На данный момент в топе самых популярных идей, поступивших на сайт проекта:

— Обновление/установка детских площадок и игровых площадок для ребят разных возрастов: от малышей до подростков;

— Дополнительное озеленение;

— Обновление/установка спортивных тренажеров и спортивных площадок;

— Размещение площадок для выгула и дрессировки собак.

«Было бы замечательно, если бы в нашем дворе появилось пространство с навесом, где можно было бы отметить детский день рождения, собрать детей, пригласить аниматоров. Также хотелось бы иметь место, где можно было бы удобно расположиться с ноутбуком для работы, где были бы предусмотрены розетки для зарядки», - написал один из участников обсуждений.

— Считаю необходимым запроектировать клумбу/садик в стиле «живой природы». Это эстетично, современно, а самое главное дети, у которых нет возможности уезжать за город, смогут познакомиться с родной природой», — поделился своим мнением еще один участник.

Программа «Соучаствующее проектирование» реализуется в рамках проекта «Мой район».

«Мой район» — программа мэра Москвы Сергея Собянина по совершенствованию городской среды. Ее цель – создание качественных условий для жизни во всех районах столицы. Комфортный двор, современные поликлиники и школы, обустроенные парки, фестивальные площадки и объекты культуры в пешей доступности – все это важные составляющие программы.

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