Историческая память в уникальных экспонатах: как работают школьные музеи Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

18 мая отмечается Международный день музеев. История этого праздника насчитывает более 250 лет. Упоминания о праздновании дня музеев в Российской империи появляются в исторических источниках в 1765 году — в самый разгар эпохи Просвещения. В наши дни музеи уверенно сохраняют за собой статус ключевых просветительских организаций и играют огромную роль на всех уровнях образовательного процесса.

— Многие московские школьные музеи посвящены истории Великой Отечественной войны и локальных войн, героям Советского Союза и России, истории Москвы и ее районов. Экспозиции помогают школьникам получать полные и разносторонние знания об истории и культуре родного города, страны. Более того, ребята активно участвуют в наполнении музейных пространств экспонатами и создании выставок. Это позволяет им уже в юном возрасте вносить вклад в науку и сохранение исторической памяти. Кроме того, музеи — это место встречи с ветеранами, площадки для организации тематических уроков и содержательной внеурочной деятельности, — подчеркнул директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В преддверии праздника руководители и активисты школьных музеев рассказали о своей работе, самых интересных экспонатах и необычных историях.

В школе № 1476 работает комплекс из двух музеев. Один из них называется «Жизнь, отданная людям». Он посвящен герою Советского Союза Ивану Рыжкову. После смерти героя родственники передали на хранение в школу его личные вещи, документы, фотографии и библиотеку, которые и стали основой выставки.

Другой музей — «Москва на рубеже эпох». Его экспозиция содержит трофеи, информацию о Великой Отечественной войне и ее героях, проживавших в столичном районе Ивановском. Все это собрал школьный поисковый отряд «Дон» в течение нескольких лет совместной работы с сотрудниками МЧС России. Поисковики отыскали и захоронили более пяти тысяч солдат и командиров, установили имена 300 из них.

— В Воронежской области мы обнаружили останки четырех бойцов. На груди одного была медаль «За боевые заслуги». Из Центрального архива Минобороны пришел ответ: награда была вручена гвардии лейтенанту Алексею Безобразову. На сайте "Подвиг народа" мы нашли наградной лист. Лейтенант командовал минометным взводом. В дни сентябрьских боев 1942 года Безобразов сумел под ураганным огнем противника вывести людей и технику без единой потери. Вот так через много лет родные узнали, где погиб и захоронен их предок, — рассказал руководитель музейного комплекса Павел Золотарев.

Есть в музее и личные вещи Героя Советского Союза москвича Игоря Панганиса: дорожный набор шашек, чернильница с пером. Тут же обломки 45-миллиметровой пушки, расчетом которой командовал Панганис. Здесь хранится и подлинник плаката военного художника Леонида Голованова «Дойдем до Берлина!». На нем бравый боец на фоне колонны советских войск натягивает сапог и обещает дойти до столицы Германии. Подробнее об истории создания плаката и судьбе его героя, Василия Голосова,рассказывается на сайте Московского центра «Патриот.Спорт» в рубрике «Артефакты школьных музеев».

Музейный комплекс школы № 1476 реализует много проектов по изучению героического прошлого советского народа в годы Великой Отечественной войны. Актив музея и члены отряда «Дон» помогли собрать материал для книги «В бессмертие шагнувшие…», посвященной подвигу героев-матросовцев, а также книг «Ветераны Восточного округа» и «Воздушный таран». Ученик школы Виктор Высоцкий является членом музейного актива уже более пяти лет. За это время он убедился, какое мощное воздействие на ребят оказывает соприкосновение с документами прошедших эпох.

— Мы живем в непростое время. Все труднее учить нас, школьников, добру и милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки, — сказал Виктор Высоцкий. — Но делать это надо во имя будущего. Память о прошлом и стремление к преобразованиям, нравственность и активная жизненная позиция: эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения в поколение. И большую роль в этом играют школьные музеи.

Музейный комплекс школы № 1150 объединяет девять музеев разной направленности и является одним из самых крупных среди столичных школ. В составе комплекса есть и виртуальный музей, дублирующий экспозиции реальных. Его создали учащиеся инженерных классов. Они оцифровали несколько тысяч музейных предметов, в том числе с помощью панорамной 3D-съемки.

«День Победы — это тоже день рождения» — так называется одна из выставок в музее Боевой Славы России школы № 1150. На ней представлены предметы, которые подарили ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в зеленоградском районе Крюково.

— Эта экспозиция пользуется особым уважением у ребят, педагогов и ветеранов в течение всего учебного года. Она помогает понять, как одержали победу наши деды и прадеды, какими они были — солдаты-победители, как жили, чему радовались и как делились этой радостью с родными и близкими, — отметила руководитель музея Галина Шикова.

Среди экспонатов — фронтовые письма, зарисовки, стихи, награды, личные вещи и фотографии. Особую ценность представляет благодарственное письмо участнику Парада Победы сержанту Николаю Гришину за подписью маршала Константина Рокоссовского от 1 октября 1945 года.

Экскурсию по выставке часто проводит ученица школы Анна Бородина — правнучка танкиста-гвардейца Владимира Алексеева и санитарки Таисии Мартыновой. Об их военно-полевом романе можно узнать из писем и фотографий из семейного архива, представленных в музее.

— Мне нравится, что в этот день наши прадеды могут увидеть, что мы помним о них! — поделилась впечатлениями школьница.

Правнучка рассказывает, как прабабушка пережила блокаду Ленинграда, потеряв всю семью, как оказалась на фронте и встретилась с прадедушкой, а еще — легенду о яблоках, которая стала символом их счастливой и долгой семейной жизни. В 2019 году Аня со своей бабушкой Татьяной принимала участие в шествии «Бессмертный полк». Она с гордостью несла в руках портреты своих родных.

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