Фонды школьных музеев пополняют поисковики

Руководитель музейного комплекса школы № 1476 Павел Золотарев держит в руках один из экспонатов — дорожные шашки, которые принадлежали Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Игорю Панганису / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

18 мая День музеев. Отмечают его не только крупные учреждения, но и небольшие школьные музеи. В некоторых из них побывала «Вечерняя Москва».

В столичной школе № 1476 работает комплекс из двух музеев. Один из них называется «Жизнь, отданная людям» и посвящен Герою Советского Союза Ивану Рыжкову. После его смерти родственники передали на хранение в школу личные вещи, документы, фотографии и библиотеку героя. Они и стали основой экспозиции.

Другой музей — «Москва на рубеже эпох» содержит информацию о Великой Отечественной войне и ее героях, проживавших в столичном районе Ивановское. Все это собрал школьный поисковый отряд «Дон» в течение нескольких лет совместной работы с сотрудниками МЧС России. Поисковики нашли и захоронили более пяти тысяч солдат и командиров и установили имена трехсот из них.

— В Воронежской области мы обнаружили останки четырех бойцов. На груди одного была медаль «За боевые заслуги». Из Центрального архива Минобороны пришел ответ: награда была вручена гвардии лейтенанту Алексею Безобразову. На сайте «Подвиг народа» мы нашли наградной лист. Лейтенант командовал минометным взводом. В дни сентябрьских боев 1942 года Безобразов сумел под ураганным огнем противника вывести людей и технику без единой потери. Так через много лет родные узнали, где погиб и захоронен их предок, — рассказал руководитель музейного комплекса Павел Золотарев.

Есть в музее и личные вещи Героя Советского Союза москвича Игоря Панганиса: дорожный набор шашек, чернильница с пером. Здесь хранится и подлинник плаката военного художника Леонида Голованова «Дойдем до Берлина!».

Ученик школы Виктор Высоцкий является членом музейного актива уже 5 лет. За это время он убедился, какое мощное воздействие на ребят оказывает соприкосновение с историческими фактами и документами.

— Память о прошлом и стремление к преобразованиям, нравственность и активная жизненная позиция — эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения в поколение. И большую роль в этом играют школьные музеи, — отметил он.

Кстати, музейный комплекс школы № 1150 объединяет девять музеев разной направленности и является одним из самых крупных среди столичных школ.

«День Победы — это тоже день рождения» — так называется одна из выставок. На ней представлены предметы, которые подарили ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в зеленоградском районе Крюково.

— Эта экспозиция пользуется особым уважением у ребят, педагогов и ветеранов. Она помогает понять, как одержали победу наши деды и прадеды, какими они были — солдаты-победители, как они жили, — отметила руководитель музея Галина Шикова.

Среди экспонатов — фронтовые письма, награды, личные вещи и фотографии. Особая ценность — благодарность участнику Парада Победы Николаю Гришину от маршала Константина Рокоссовского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Кучушев, директор московского центра «Патриот-спорт»:

— Многие московские школьные музеи посвящены истории Великой Отечественной войны и локальных войн, Героям Советского Союза и России, истории Москвы и ее районов. Экспозиции помогают школьникам получать полные и разносторонние знания об истории и культуре родного города, страны. Более того, ребята активно участвуют в наполнении музейных пространств экспонатами.

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