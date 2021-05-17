Музыкальный фестиваль «Посольские дары» состоится в Музеях Московского Кремля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музеи Московского Кремля приглашают москвичей и гостей столицы с 19 по 31 мая на музыкальный фестиваль «Посольские дары», приуроченный к выставке «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий».

Программа включает три концерта, на которых прозвучит музыка России, стран Северной и Восточной Европы.

Откроет фестиваль в среду, 19 мая, концерт «Димитрия воскреснувшее имя». Слушателям представят барочную музыку Михаэля Преториуса, Генриха Шютца, Иоганна Германа Шайна, Джованни Баттиста Коччолы и Адама Яржебского.

В понедельник, 24 мая, в Патриаршем дворце на концерте «Мир посетить в минуты роковые» выступит ансамбль русской духовной музыки «Сирин». Коллектив продемонстрирует знаменный распев, строчное многоголосие и демественное пение.

Концерт «Кантата «Смутное время» и другие сочинения в духе русского барокко» состоится 31 мая. Ансамбль Novoselie исполнит кантату для четырех голосов «Смутное время», написанную в жанре drama per musica специально для фестиваля.

Читайте также: В Новой Третьяковке откроется выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения»