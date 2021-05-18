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«Оскорбила ребенка»: Рынска раскрыла причину конфликта с Белоцерковской
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

«Оскорбила ребенка»: Рынска раскрыла причину конфликта с Белоцерковской

Виктория Федотова

Звезды

Журналистка и светская львица Божена Рынска раскрыла подробности конфликта с блогером Никой Белоцерковской, которая опубликовала часть их переписки. В сообщениях Рынска резко высказывается о муже Игоре Малашенко, который совершил суицид в феврале 2019 года.

— Когда Белоцерковская выложила куски моей переписки, в тот момент, когда я была очень зла на Игоря, мне нужно было выговориться, и тут она с дружбой пришла. Я это ей наговорила, не помнила, что я это сделала. Потом я начала перечитывать переписку и вспомнила, в каком аду я жила. Те два три месяца были ужасными, когда он постоянно мне грозил что-нибудь с собой сделать, — заявила Рынска в интервью Владиславу Манучарову в его блоге «Эмпатия Манучи».

По ее словам, она находилась в депрессии, Белоцерковская решила опубликовать эту переписку для собственного пиара, считает Рынска.

— Она была совершенно неизвестна в интернете, а у меня был самый популярный ЖЖ. Первый толчок в стратосферу дала ей я. Она поняла, что скандалы со мной – очень хороший повод для раскрутки. Она начала его не в Instagram, а в Facebook, там, где у нее было 70 тысяч, а у меня – 218 тысяч подписчиков. За неделю ее подписка выросла, — подчеркнула блогер.

Рынска уходила от конфликта, отмалчивалась, но Белоцерковская «оскорбила ребенка», по словам журналистки, «она сделала то, чего делать было нельзя», она написала в три опеки. В результате опека увидела, что ребенок контактный и здоровый. Но суды с Белоцерковской «вписали в очень тяжелую финансовую историю».

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