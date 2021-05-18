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Эксперт назвал способы, как не стать жертвой спам-рассылки мошенников в WhatsApp
Фото: pixabay.com

Эксперт назвал способы, как не стать жертвой спам-рассылки мошенников в WhatsApp

Елена Фролова

Общество

Пользователи Сети сообщают о том, что за последние три дня активизировались мошенники. Они стали использовать новую схему обмана под видом изменения политики мессенджера WhatsApp.

Благодаря спам-рассылке, содержащей ссылку на сторонний ресурс, нечистые на руку люди получают доступ к данным, что хранятся на телефоне пользователя. В этих сообщениях-ловушках говорится о том, что мессенджер якобы становится платным для тех, кто не перешлет это письмо десяти своим контактам. Как правило, жертвами подобных рассылок становятся представители старшего поколения.

— Многим мошенникам не хватит навыков для того, чтобы взломать мобильные приложения крупных банков. Кроме того, это требует большего времени, поэтому они не берутся за это неблагодарное дело, — пояснил генеральный директор IT-компании Omega Алексей Рыбаков.

Зато аферисты расставляют свои ловушки другими способами. По словам эксперта, они используют разные варианты фишинга данных. К примеру, когда взрослый дает ребенку телефон, а тот устанавливает специальные коды и сочетания клавиш для очередной новой онлайн-игрушки, вместе с ними он активирует мониторинг паролей и логинов. Как подчеркнул Алексей Рыбаков, с технологической точки зрения крупные финансовые учреждения научились защищать своих клиентов от кибератак. Поэтому мошенники чаще всего используют для своих целей социальную инженерию.

— В данном случае аферисты спрятались под видом официальных представителей приложения, — пояснил Алексей Рыбаков.

Как подчеркнул эксперт, чем чаще проводятся официальные изменения политики в мессенджерах, тем проще обмануть пользователя таким способом, отмечает «МИР 24». Чтобы пожилые люди реже попадались на подобные удочки, по мнению специалиста, прежде чем нажать кнопку согласия, в таких случаях они должны обратиться за консультацией к детям и внукам. Еще можно просто проигнорировать сообщение.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Мошенники придумали новую схему обмана в мессенджере WhatsApp

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