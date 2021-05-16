Мошенники придумали новую схему обмана в мессенджере WhatsApp

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Мошенники воспользовались новыми изменениями политики WhatsApp и рассылают пользователям сообщения с информацией о том, что для них мессенджер якобы станет платным. Жертвам предлагают сделать платную рассылку письма, чтобы продолжить пользоваться приложением.

Ранее стало известно, что новые правила конфиденциальности в WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Теперь материнская компания Facebook будет получать регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, информацию о мобильных устройствах, IP-адреса, информацию о пользовании услугами мессенджера и взаимодействии с другими сервисами компании. Аккаунты тех, кто не согласен с новой политикой, удалять не будут. Но такие пользователи будут иметь ограниченные возможности в использовании приложения.

После этого некоторые пользователи мессенджера стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp якобы станет платным. Чаще всего такие «письма счастья» получали пенсионеры. Чтобы этого не произошло, необходимо переслать полученную информацию десяти контактам. Уточняется, что стоимость одного смс составляет 0,01 евро.

— Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет, — говорится в сообщении мошенников.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал, что цель таких писем — распространение информации среди большого числа пользователей. Подобные рассылки сообщений могут появляться в виде петиций, сообщений о каких-то делах или вредоносных программ. Массовая рассылка подобных писем запускается для создания дополнительной нагрузки на сайт или Сеть.

— Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более, — заявил Бедеров в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, не стоит серьезно относиться к таким сообщениям и реагировать на них.

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