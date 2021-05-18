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Северная Македония объявила о высылке российского дипломата
Фото: Pixabay

Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Российское посольство в Скопье подтвердило высылку российского дипломата из Северной Македонии. Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии во вторник, 18 мая.

Российская сторона рассматривает возможность принятия ответных мер.

Ранее Северная Македония объявила дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата. Никаких подробностей македонская сторона не привела.

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