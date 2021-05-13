Швеция предложила Чехии помощь после высылки дипломатов из Москвы

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Власти Швеции готовы оказать помощь чешским коллегам в связи с высылкой ряда сотрудников посольства Чехии в Москве. Об этом в среду, 12 мая, рассказала представитель министерства иностранных дел Швеции Юлия Эрикссон Погожельска.

По словам представителя МИД Швеции, ведомство предложило Чехии «поддержку на месте в Москве, где в настоящее время сокращен штат чешского посольства».

При этом не уточняется, о какой именно поддержке идет речь, сообщает ТАСС.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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