Госдума упростила порядок оформления виз для иностранцев

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, который упрощает порядок оформления туристической визы для иностранцев. Соответствующее решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

Порядок оформления туристической визы упрощается на основании подтверждения бронирования номера в отеле, сведения о котором есть в едином перечне классифицированных гостиниц. Также закон увеличивает срок ее действия до шести месяцев.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 90 суток после дня его официального опубликования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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