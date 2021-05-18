Выпускные для старшеклассников в Подмосковье проведут на открытом воздухе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Предстоящие выпускные в Московской области пройдут в традиционном формате. Их проведут на открытом воздухе при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Такую информацию предоставила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, для старшеклассников региона учебный год завершится уже на этой неделе. В пятницу или субботу (20 и 21 мая), как уточнила министр, прозвенят последние звонки для учеников старших классов. Окончательное решение примет руководство конкретного общеобразовательного учреждения. Однако выпускные проведут после завершения ЕГЭ.

На проведение выпускных вечеров отведены две даты — 25 или 26 июня. Школы будут выбирать день на свое усмотрение, учитывая пожелания родителей и учеников.

— В 2021 году выпускные состоятся в очном традиционном формате. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. С масками, с термометрией на входе и так далее. Так как погода этому благоволит, то выпускные пройдут на открытом воздухе, — заявила Ирина Каклюгина.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение качественно и позитивно провести выпускные у выпускников старших классов в этом году, отмечает телеканал 360. При этом он подчеркнул, что должны быть соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

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