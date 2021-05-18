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«Вход закрыт»: Божена Рынска объяснила, чего не может простить тусовка Москвы
Фото: instagram.com/bozhenarynska

«Вход закрыт»: Божена Рынска объяснила, чего не может простить тусовка Москвы

Виктория Федотова

Звезды

Журналистка и светская львица Божена Рынска заявила, что сливки столичного общества не прощают бедности. Это не соль земли русской, и есть персонажи, к которым Рынска относится очень критично, например, продюсер Яна Рудковская.

— Людям свойственно понтоваться, зайдите в сообщество математиков или кулинаров. А они (представители светского общества Москвы, - прим. ред.) умеют красиво подбирать туфли к платью. У них много денег, у них дом красивый, они в Instagram имеют вес, — заявила Рынска в интервью Владиславу Манучарову.

По ее словам, чтобы войти в эту тусовку, обязательно нужно быть богатым:

— Тусовка бедности не прощает и внезапной бедности особенно. Когда человек был богатым и теряет все, его тусовка тут же начинает загрызать. Нищебродам вход закрыт. Если это не вероятно в моде нищеброд, — считает журналистка.

По ее словам, богатые хотят общаться или с богатыми или со знаменитыми. она отметила, что по сравнению с тусовкой она бедный человек.

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