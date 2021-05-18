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«Довели человека до слез»: Стоянов шокировал поклонников своим внешним видом
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Довели человека до слез»: Стоянов шокировал поклонников своим внешним видом

Анастасия Прохорова

Звезды

Поклонники Юрия Стоянова были шокированы, когда увидели артиста на фотографии. Снимком поделилась актриса Ольга Медынич в своем Instagram-аккаунте.

Странную фотографию, которая напугала фанатов, выложила актриса Ольга Медынич. Она с Юрием Стояновым снималась в сериале «Вампиры средней полосы». Оба играли кровососущих родственников.

— Люблю! Спасибо за вечер. Он был фантастический. Мы не ожидали. Мы ехали просто на встречу. Но с вами «просто» не вариант! — подписала актриса.

Стоянов предстал перед подписчиками в халате, с растрепанными волосами и мокрыми от слез глазами. У поклонников появилось много вопросов по поводу внешнего вида актера, однако они все равно отметили прекрасные роли в сериале.

«Довели человека до слез!»; «Фильм Супер! Вы все. Ух! Супер! Продолжение... ждем с нетерпением!»; «Как же я вас обожаю! Скажите, пожалуйста, когда продолжение сериала??? Вы самые классные вампиры».

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съемкиактрисаЮрий Стоянов
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