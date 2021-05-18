Посол Польши оценил слова Путина о необходимости прагматичных контактов

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Посол Польши в России Кшиштоф Краевский во вторник, 18 мая, заявил, что позитивно воспринял слова президента Российской Федерации Владимира Путина о необходимости более прагматичных контактов.

— Я выслушал эти слова с надеждой, что они являются сигналом с российской стороны для построения именно этих прагматичных, равноправных российско-польских отношений, — приводит слова Краевского агентство РАР.

Посол оценил высказывание Путина как позитивный сигнал для выстраивания отношений с Польшей.

Ранее президент России принял верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов, в том числе у Краевского. Путин отметил, что отношения России и Польши могли бы быть более содержательными и продуктивными. Он подчеркнул, что Москва выступает за конструктивный подход в развитии отношений.

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