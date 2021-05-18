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Ректор РХТУ Мажуга предложил снизить налоги для российских производителей фармсубстанций
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор РХТУ Мажуга предложил снизить налоги для российских производителей фармсубстанций

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга призвал поддержать производителей фармсубстанций на государственном уровне: снизить налоговую нагрузку, упростить конкурсные процедуры и проработать иные льготы, чтобы предприятия смогли обеспечивать продукцией не только Россию, но и выйти на иностранные рынки.

— Российские производители фармсубстанций должны ощущать поддержку со стороны государства. Необходимо создать государственные механизмы, среди которых могут быть прямые и непрямые меры, льготы, упрощенная система налогообложения или конкурсных процедур. Выпуск фармсубстанций должен быть экономически выгодным. Это случится тогда, когда мы выйдем за границы России, как это делают Китай и Индия. Мы должны обеспечивать ключевыми субстанциями не только нашу страну, но и выходить на соседние рынки, — рассказал Александр Мажуга.

Ученый напомнил, что современное производство субстанций состоит из нескольких последовательных стадий.

— Господдержка должна быть направлена в первую очередь тем компаниям, которые занимаются именно всей производственной цепочкой, а не последними стадиями. Тогда не будет такой ситуации, что мы сначала продаем наше исходное сырье, а потом завозим его же, но уже в виде препарата, — добавил спикер.

По словам ректора РХТУ, также необходимо изучить опыт европейский компаний, многие из которых пошли по пути создания мегахолдингов по производству фармсубстанций.

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