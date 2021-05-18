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«Такая она, жизнь»: Гузеева поделилась с поклонниками мыслями о детстве
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

«Такая она, жизнь»: Гузеева поделилась с поклонниками мыслями о детстве

Анастасия Прохорова

Звезды

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поразмышляла на тему детства и взросления. Своими мыслями она поделилась с поклонниками в Instagram-аккаунте.

— Такая она, жизнь. Все эти яжеговорила и т. д... А вы помните день, когда осознали, что детство закончилось, что вы разом повзрослели? Я — да, — поделилась телеведущая.

Она подчеркнула, что для нее самое ужасное — это «наблюдать, как дети совершают ошибки, а ее предостережения и соломка их только отталкивают».

Подписчики актрисы оставили в комментариях свои воспоминания о взрослении, подчеркнув, что момент, когда детство закончилось, тоже остался у них в памяти.

«Совершенно с вами согласна касаемо детей. Я повзрослела после рождения дочери, а осознанность пришла после 40»; «Я тоже помню... мне 25, моя мама покинула этот мир.... я стала взрослой за один вечер....»; «Да и нас родители всегда хотели предостеречь от всего плохого, но на то она и жизнь — самому набивать шишки и идти дальше».

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