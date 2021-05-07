«Превращаюсь в помойку»: дочь Ларисы Гузеевой пожаловалась на нехватку солнца

Фото: Youtube / СЕГОДНЯ

Младшая дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова, впала в отчаяние из-за нехватки солнца. Об этом девушка рассказала подписчикам в Instagram.

По словам Ольги Бухаровой, ее изматывает «не болгарский» климат.

— Превращаюсь в помойку. Город не люблю, пылищу от машин не переношу! Живу, слава маме, более-менее за городом, рядом Сходня и летом можно вполне в поле полежать под солнцем попечься, — написала девушка.

Ранее сообщалось, что Ольге пришлось пройти гормональную терапию. По этой причине она набрала лишний вес и впала в глубокую депрессию.

Читайте также: Лариса Гузеева опубликовала фотографию дочери с выбритыми бровями