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«Превращаюсь в помойку»: дочь Ларисы Гузеевой пожаловалась на нехватку солнца
Фото: Youtube / СЕГОДНЯ

«Превращаюсь в помойку»: дочь Ларисы Гузеевой пожаловалась на нехватку солнца

Юлия Павлушова

Звезды

Младшая дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова, впала в отчаяние из-за нехватки солнца. Об этом девушка рассказала подписчикам в Instagram.

По словам Ольги Бухаровой, ее изматывает «не болгарский» климат.

— Превращаюсь в помойку. Город не люблю, пылищу от машин не переношу! Живу, слава маме, более-менее за городом, рядом Сходня и летом можно вполне в поле полежать под солнцем попечься, — написала девушка.

Ранее сообщалось, что Ольге пришлось пройти гормональную терапию. По этой причине она набрала лишний вес и впала в глубокую депрессию.

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СолнцеЛариса Гузеевалишний вес
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