Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вторую очередь парка в петербургском Кронштадте откроют ко Дню ВМФ
Фото: vk/a_beglov

Вторую очередь парка в петербургском Кронштадте откроют ко Дню ВМФ

Елена Фролова

Общество

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о благоустройстве парка в Кронштадте, которое проведут ко Дню Военно-Морского Флота (ВМФ). Он также добавил, что за ближайшие пять лет жизнь города на Неве изменится благодаря проекту «Остров фортов».

Ровно 317 лет исполнилось 18 мая со дня основания императором Петром Первым Кронштадта. По словам Александра Беглова, реализация проекта «Остров фортов» стартовала еще в 2020 году. Как написал губернатор города в социальной сети «ВКонтакте», благодаря возрождению Кронштадта удастся сохранить и передать следующим поколениям память о его подвигах. Согласно планам властей, обновленную территорию смогут посещать туристы. Здесь они будут узнавать множество новой информации, отмечают «Невские новости».

Вторую очередь парка в петербургском Кронштадте откроют ко Дню ВМФФото: vk/a_beglov

Планируется, что в Кронштадте появятся океанариум, современные отели, гавани для яхт, морской порт, спортивные комплексы и детские лагеря. Помимо этого, специалисты отреставрируют старейшие форты, а к одному из них даже будет запущена канатная дорога.

Отмечается, что вторая очередь парка в Кронштадте откроется для посетителей уже 25 июля — в честь Дня ВМФ.

Вторую очередь парка в петербургском Кронштадте откроют ко Дню ВМФФото: vk/a_beglov

Читайте также: Атомную подводную лодку-музей создадут в Санкт-Петербурге

паркиСанкт-ПетербургКронштадт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Все мнения
О проекте