Вторую очередь парка в петербургском Кронштадте откроют ко Дню ВМФ

Фото: vk/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о благоустройстве парка в Кронштадте, которое проведут ко Дню Военно-Морского Флота (ВМФ). Он также добавил, что за ближайшие пять лет жизнь города на Неве изменится благодаря проекту «Остров фортов».

Ровно 317 лет исполнилось 18 мая со дня основания императором Петром Первым Кронштадта. По словам Александра Беглова, реализация проекта «Остров фортов» стартовала еще в 2020 году. Как написал губернатор города в социальной сети «ВКонтакте», благодаря возрождению Кронштадта удастся сохранить и передать следующим поколениям память о его подвигах. Согласно планам властей, обновленную территорию смогут посещать туристы. Здесь они будут узнавать множество новой информации, отмечают «Невские новости».

Фото: vk/a_beglov

Планируется, что в Кронштадте появятся океанариум, современные отели, гавани для яхт, морской порт, спортивные комплексы и детские лагеря. Помимо этого, специалисты отреставрируют старейшие форты, а к одному из них даже будет запущена канатная дорога.

Отмечается, что вторая очередь парка в Кронштадте откроется для посетителей уже 25 июля — в честь Дня ВМФ.

Фото: vk/a_beglov

Читайте также: Атомную подводную лодку-музей создадут в Санкт-Петербурге