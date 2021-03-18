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Атомную подводную лодку-музей создадут в Санкт-Петербурге
Фото: pixabay.com

Атомную подводную лодку-музей создадут в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Атомная подводная лодка-музей появится в Санкт-Петербурге. Открытой для посещения туристов станет первая советская атомная подлодка К-3, более известная под своим вторым названием – «Ленинский комсомол». Об этом «Невским новостям» рассказал председатель совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.

— Первыми такую субмарину («Наутилус» — прим. «ВМ») построили в Соединенных Штатах. Через пару лет появилась наша лодка. Всем понятно, что в годы холодной войны гонка вооружений продолжалась, и это был наш ответ американцам, — напомнил Игорь Курдин.

Он также рассказал, что К-3 спроектировали в Ленинграде, а построили в Северодвинске. Ветераны-подводники и кораблестроители более 30 лет добивались того, чтобы «Ленинский комсомол» использовали в качестве музея.

По словам эксперта, советскую субмарину привели в надлежащий вид – заварили все водные отверстия и заполнили цистерны специальным веществом, для того, чтобы подлодка оставалась на плаву. Помимо этого, у нее вырезали реакторный отсек, оставив вместо него такую же конструкцию, только без реактора.

Согласно планам, музей появится на территории культурно-туристического кластера, который возведут в городе спустя три-четыре года.

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